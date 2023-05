Aos 70 anos, Bruna Lombardi arrasa de lingerie em ensaio caseiro

Bruna Lombardi deixou os fãs impactados ao compartilhar no Instagram, nesta quinta-feira (25), um ensaio de lingerie. A atriz de 70 anos posou em uma cama, usando calcinha e sutiã pretos, com u camisa de furinhos por cima.

“E somos nós fazendo a nossa histórias, baby”, escreveu Bruna, que é casada com Carlos Alberto Riccelli, de 76 anos, e está longa da televisão desde a série A Vida Secreta dos Casais, da HBO, em 2019, que tinha roteiro dela. A atriz faz sucesso no Instagram e em seu canal no YouTube, onde aborda temas como a meditação e o bem estar. Ela tem um filho, Kim, de 41 anos, com Riccelli.

Os cliques renderam vários elogios para Bruna. “Eternamente absurda”, afirmou uma fã. “Sempre linda”, acrescentou outro. “Além de linda, inteligente, empática, defensora dos animais, ativista, ótima atriz, simplesmente perfeita”, se derreteu outro admirador.