Aos 85 anos, Raul Gil é internado em São Paulo e submetido a cirurgia

Chris Flores, apresentadora da atração do SBT, esteve com Raul recentemente e afirmou que ele tem queixado de dores no joelho. É previsto que ele retome os compromissos profissionais na próxima semana.

A raspagem de próstata é uma intervenção que serve para remover partes aumentadas do órgão e tecidos circundantes, que produzem obstrução do canal urinário. Devido à sua idade, os cuidados com Raul foram redobrados.

É a segunda vez que Raul Gil é internado neste ano. Em fevereiro, o comunicador foi submetido a exames de rotina que detectaram a necessidade de uma endoscopia. O procedimento consiste na análise da mucosa do esôfago, estômago e duodeno.Em 2020, o comandante das tardes de sábado do SBT precisou ser internado às pressas em São Paulo após cair de uma escada e quebrar duas costelas.

