Apex e Sebrae assinam convênio para qualificar empresas do Acre; valor ultrapassa R$600 mil

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, esteve no Sebrae neste sábado (27), onde assinou o convênio para realização do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX).

Estavam presentes na reunião, o superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, o secretário de indústria e comércio, Assurbanípal Mesquita, além de representantes de diversas instituições e organizações da sociedade.

O convênio entre a Apex e o Sebrae será no valor de R$ 640 mil, com investimento de R$ 540 mil da Apex e R$ 110 mil do Sebrae. Serão contempladas, inicialmente, 50 empresas.

O PEIEX foi executado pela primeira vez no estado do Acre no período de 2018 a 2021. A previsão é de que o núcleo operacional PEIEX Rio Branco inicie suas operações a partir de agosto de 2023, com uma equipe composta por 1 coordenador, a ser indicado pela instituição como contrapartida econômica, 1 monitor, 2 técnicos, com o objetivo de qualificar 50 empresas no estado durante 24 meses.

Os empreendedores contemplados passarão por uma qualificação para começar a exportar ou ampliar suas vendas internacionais. Jorge Viana destacou números sobre a exportação na região Norte:

“A Amazônia é tida como uma das das mas ricas do mundo, mas em 2022 o norte exportou só 28 bilhões de dólares, de mais de 300 bilhões que o Brasil exportou. Um estado exportador é um estado que tem potencial de crescimento, e o Acre tem uma ótima localização geográfica para isso”, apontou.

O presidente da Apex disse, ainda, que a instituição está trabalhando para diminuir as diferenças regionais. “O papel da Apex também é trazer investimentos para o Norte”.

O secretário Assurbanípal Mesquita agradeceu a Apex pela parceria. “Agradeço esse apoio, você tem sempre se colocado à disposição. Esse convênio vem para complementar a cultura comercial. A Apex tem um importante papel de fomentar e fortalecer o setor empresarial. É um grande desafio, mas vamos atuar forte para desenvolver esse setor”, disse.

O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, ressaltou a importância da união entre os poderes públicos para o desenvolvimento do Estado:

“Estou muito otimista, pois vejo o governo federal e o governo do estado dando apoio. Quando trabalhamos em unidade as coisas melhoram. Nós trabalhamos para todos, e essa parceria entre nossos industriários, governo federal e estadual só vai trazer melhores para o Acre”, disse.