Após aprovação na Aleac, novo presidente da Ageac é nomeado no Governo

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (31), o governador Gladson Cameli (PP), nomeou oficialmente o novo presidente da Agência Reguladora do Acre (Ageac), Luis Almir Soares.

O nome do ex-controlador geral do Estado foi uma indicação do próprio Gladson. Entretanto, a lei que cria a agência estabelece que somente após a aprovação do Poder Legislativo é que a nomeação pode ser efetivada. Os deputados estaduais aprovaram a indicação de Luis Almir após uma sabatina realizada no dia 17 de maio.

“Deixei um legado importante na CGE e quero fazer o mesmo na Ageac. Sei da importância desse órgão para o Estado porque numa agência só, fiscalizamos, controlamos e regulamentamos o transporte municipal, vans, ônibus, táxis, energia elétrica e saneamento básico. Estou animado para começar os trabalhos e me sinto mais preparado para assumir o cargo. Existem muitos projetos em andamento que eu pretendo executar, como a construção de novas paradas de ônibus e de rodoviárias, por exemplo”, disse durante sabatina na Aleac.

Quem é Luis Almir

Bacharel em Ciências Contábeis, com mais de 30 anos de exercício da profissão, Luis Almir também, que já exerceu a função de analista de contas públicas no Tribunal de Contas do Amazonas, em sua apresentação inicial discorreu sobre a sua atuação na Controladoria Geral do Estado (CGE).

Luís Almir já exerceu a função de analista de contas públicas no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Na Câmara Municipal de Manaus(AM), atuou como chefe de gabinete do vereador. Já na prefeitura da capital amazonense, ocupou cargos de diretoria administrativa e financeira em várias secretarias municipais. E desde 2011, trabalhou na Assembleia Legislativa do Amazonas, onde desempenhou funções como a de diretor-geral adjunto, coordenador da comissão de Defesa do Consumidor e diretor financeiro.