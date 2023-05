Após coletivo, Zé Marco define titulares do São Francisco

Após o coletivo com a duração de 50 minutos na tarde desta quinta, 11, no Carlos Simão, o técnico Zé Marco definiu os titulares do São Francisco para o confronto contra o Princesa do Solimões. A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D vai ser no domingo, às 15 horas (hora Acre), no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

O time Católico vai começar a partida com: Saulo, Weverton, Brener, Reginaldo, Bruno Gaúcho; Ker, Matheus Damasceno, Geovani; Radames, Daniego e Pedro.

“Vamos para Manacapuru em busca do resultado. Não vou mudar o jeito da equipe jogar, mas fizemos ajustes”, explicou Zé Marco.

Polaco é relacionado

O meia Ciel não foi liberado do seu emprego e por isso Polaco foi relacionado para o confronto contra o Princesa do Solimões.

“Ninguém discute a qualidade do Polaco. Ele ainda não tem condições de jogar a partida completa, mas pode ser decisivo na última parte da partida”, avaliou o treinador.

Embarque na madrugada

O elenco do São Francisco embarca na madrugada desta sexta, 12, para Manaus. O elenco deve realizar um treinamento leve na capital amazonense na manhã do sábado, 13.