Após completar 19 anos, Mel Maia mostra volume do bumbum sem edição: “Popozão grandão”

Ela tá focada nos treinos! Mel Maia, influenciadora digital, modelo e atriz global, soprou as velinhas na última quarta-feira (03) e aproveitou para mostrar mais sua evolução nos treinos da academia.

“Hoje rendeu”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Mel Maia surge em frente ao espelho, enquanto usa uma calça legging e fica de lado. A musa ainda aproveitou para marcar sua personal e, claro, levou os fãs à loucura com toda a sua boa forma. Atualmente, Mel Maia já bateu a marca de 19 milhões de seguidores em seu Instagram oficial.

“Um dia eu quero ter esse corpo, o problema é encontrar coragem pra ir na academia”, brincou um fã no campo de comentários. “Será que a Mel Maia consegue passar o segredo de ser tão linda”, afirmou mais uma.

Mel Maia fala da responsabilidade que precisa ter com tudo o que é postado

Durante entrevista cedida ao jornal O Globo, Mel Maia, atriz da emissora, comentou mais sobre a responsabilidade que carrega com tudo o que é divulgado em suas redes sociais. A musa ainda afirmou que sempre teve noção disso.

“Eu sinto o peso da responsabilidade. Comecei a sentir mais nova. Agora está mais tranquilo. Eu postava tudo, tudo, tudo nos stories. Aí comecei a reparar que estava demais. Algumas coisas eu não precisava postar. Fui amadurecendo e vendo que dá para filtrar”, disse Mel Maia.

“Hoje as pessoas me mandam mensagem dizendo: “Você tem falado sobre ansiedade, isso me fez muito bem, obrigada”. A gente tem que ser verdadeiro, fazer propagandas boas e de qualidade”, finalizou.