Após críticas de evangélicos, Priscilla Alcântara rebate: ‘Desviei mesmo, do mal’

Nesta terça-feira (30), Priscilla Alcântara respondeu às críticas que a comunidade evangélica fez a ela, após um vídeo dançando funk viralizar. A artista, que também é evangélica, disse que se libertou de “dogmas antigos” e isso só fez com que ela fortalecesse a própria fé e ficasse longe de quem fez mal a ela.

“A fé é a raiz que me sustenta, onde quer que eu vá. Por isso eu sou tão livre, porque sei da força da minha fé. Posso sentir ventos diferentes, porque isso não me abala (…) Eu me desviei da expectativa das pessoas, de um padrão, do fanatismo religioso. Nesse sentido, eu sou a maior desviada, você não vai encontrar ninguém mais desviada do que eu”, explicou a cantora para Otaviano Costa, no Otalab.

Ela também falou um pouco de seus shows, e como boa fã de Beyoncé, ela tem um truque para todo show: o ventilador.

“Eu fico p*** se mexem no meu ventilador. Pegou no meu ponto fraco. Ganhei esse ventilador de Gloria Groove, porque a gente é muito fã de Beyoncé. A gente entra na persona, paga de gostosa no palco. Pode faltar o microfone, mas não pode faltar o ventilador. Sem ventilador, a Priscilla não vem (…) Um dia estava sem o ventilador e briguei com a equipe, enlouqueci. Depois, pedi desculpas. Gente, era só um ventilador”, revelou.