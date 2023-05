O ex-deputado Flaviano Melo (MDB) deu entrada, ainda nesta semana, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Luzia, em Brasília. A informação foi dada pela esposa do político, Luciana Videl, em entrevista concedida ao ContilNet, nesta quarta-feira (10).

Flaviano teve complicações respiratórias e foi diagnosticado com um quadro de pneumonia leve – o que fez com que fosse internado. Após três dias, recebeu alta e foi encaminhado para o leito ainda nesta terça-feira (9).

“Está bem, medicado e sendo acompanhado pela equipe médica. Nesse momento, está no apartamento do hospital, mas segue recebendo todos os cuidados necessários. Mesmo com a liberação para ir pra casa, vai precisar ser acompanhado por um tempo”, disse Luciana.