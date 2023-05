Após desentendimentos, João Guilherme reencontra Leonardo no Rio

João Guilherme, filho caçula do cantor Leonardo, fez questão de prestigiar o show realizado pelo cantor no Rio de Janeiro. O ator, que já falou publicamente sobre a relação entre eles, foi fotografado no camarim de Leonardo em um momento afetuoso na noite de sábado (13).

Em 2022, pai e filho se desentenderam por divergências políticas. Durante o período eleitoral de 2022, Leonardo declarou apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PL), o que não agradou ao filho, que declarou voto ao presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Nas redes sociais, João lamentou o posicionamento político do pai. “Hoje tô triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego (…) É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio”, escreveu o ator em outubro de 2022.

Ao todo, Leonardo tem seis filhos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe, Mateus Vargas e João Guilherme. Em diferentes ocasiões, os jovens já relataram a ausência do pai por conta da rotina profissional que ele mantém.

No ano passado, os seis filhos se encontraram durante a festa de aniversário de Maria Alice, primogênita de Zé Felipe. “Seis filhos de Emival Eterno”, postou Jéssica Beatriz ao compartilhar a foto, citando o nome de registro do pai. Nos comentários, Leonardo reclamou por não ter sido chamado para o registro.