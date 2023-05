Após disputa pelo Incra, Cesário Braga ganha cargo federal no MDR

O presidente da Executiva Regional do PT, Cesário Braga, finalmente ganhou um cargo no Governo Federal. Após tentar emplacar a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre e não conseguir, ele foi nomeado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (12), como coordenador do escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre.

A nomeação de Cesário é assinada pelo ministro Paulo Teixeira, do PT.

Por conta da nomeação, Cesário Braga deve afastar-se da presidência do PT até o final do mês, mas permanecerá na Executiva Estadual, que passará a ser presidida pelo ex-deputado Daniel Zen.