Após falas de Roberto Justus, Adriane Galisteu manda indireta em vídeo: ”A louca do brechó”

Adriane Galisteu voltou a ironizar as falas do ex-marido Roberto Justus. O empresário falou, em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, que “ela se veste no brechó” e “fumava cigarro” quando eram casados, coisas que para ele “não davam”.

A fala tomou uma repercussão e provocou burburinhos nas redes sociais. Depois de responder às falas com uma publicação no Twitter, usando um tweet considerado “icônico” de Rita Lee, a loira publicou um vídeo em que aparece ironizando a situação.

No vídeo, aparece escolhendo peças de roupa enquanto se produz. “Didi, traz as minhas roupas de brechó, por favor”, diz ela. “Mas você só tem roupa de brechó”, responde o estilista. “Quer um cigarrinho?”, continua o cabeleiro. “Já parei de fumar há mais de 10 anos, eu hein”, rebate ela. “Esse cinzeiro? Ué, virou porta joia de brechó”, completa.