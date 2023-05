Após fiscalização do Procon, posto de combustíveis apresenta irregularidade na capital

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) visitou 15 postos de combustíveis em Rio Branco, na segunda-feira (15). Em apenas um posto foi constatada irregularidade com relação à quantidade de combustível.

A ação tem o intuito de aferir a quantidade e qualidade dos combustíveis comercializados na capital, além de verificar possíveis abusos nos valores dos produtos.

O estabelecimento não identificado, teve uma de suas bombas interditadas e foram coletadas amostras do combustível para análise técnica.

Nos postos que passaram por fiscalização, foram verificados todos os combustíveis disponibilizados, como, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel S-10 e diesel S-500, que passaram por testes de qualidade e quantidade.

As fiscalizações acontecem até o final desta semana e abrangem Capixaba, Senador Guiomard, Porto Acre, Rio Branco e Plácido de Castro.