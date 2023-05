Após manifestações, Aleac aprova aumento de 30% nos plantões dos profissionais de Saúde

Mais de 2 mil servidores da área técnica da Saúde do Estado que atuam nas unidades públicas serão beneficiados com o aumento de 30% no valores do plantões, aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (24). A matéria, que gerou muita polêmica e foi alvo de manifestações por diversas vezes dos servidores, estava trancando a pauta da Ordem do Dia no Legislativo Estadual.

A sessão em plenário, que se estendeu até o começo da tarde, aconteceu após reunião conjunta das Comissões Legislativas que analisou o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 84/2020, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento e a Lei Complementar nº 167/2007, que institui adicionais aos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Com o aval dos deputados estaduais, foram adicionados os profissionais que haviam ficado excluídos na Lei Complementar que concedeu o ajuste às outras categorias. Com a correção feita agora os Técnicos em enfermagem que recebiam R$ 78 por plantão diurno e R$ 98 pelo noturno, receberão um acréscimo de 30%. Técnicos de nível médio passam a receber R$ 102,07 em plantões padrão e R$ 153,86 em plantões noturnos aos finais de semana e feriados. Técnicos em radiologia receberão R$ 123,08 em plantões comuns e R$ 184,25 em plantões noturnos aos finais de semana e feriados.

O deputado Adailton Cruz (PSB), presidente da Comissão de Saúde no Poder Legislativo agradeceu a aprovação do ajuste, o que considerou uma questão de justiça aos profissionais técnicos, fundamentais, segundo ele, para o funcionamento das unidades hospitalares e o atendimento à população.

“Venho externar minha gratidão e felicidade por fazer justiça a esses trabalhadores, mesmo que não seja o percentual que queríamos, é um avanço e eu agradeço a essa Casa e a todos os parlamentares que contribuíram para a aprovação. Esse gesto não será esquecido nunca pela Saúde e hoje oferecemos um pouco do reconhecimento que esses profissionais merecem”, concluiu.