Após passar por cirurgia, Rodrigo Pinto aparece recuperado ao lado de sua mãe

No dia 12 de abril, o filho do ex-governador do Acre sofreu um infarto em visita ao Brasil de férias, enquanto passeava pelo Rio de Janeiro. Com a urgência da situação, chegou a ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por cirurgia.

Rodrigo Pinto é político acreano, já foi vereador de Rio Branco e é filho de Edmundo Pinto, ex-governador do estado do Acre. Ele havia sofrido infarto e foi transferido para um hospital local, onde foi atendido com urgência.

Após o susto, a família informou que o procedimento foi um sucesso. Nesta quinta-feira (4), ele já aparece desentubado, ao lado de sua mãe. Ela conta que ele vai ficar internado alguns dias e depois receberá alta. Ajudou muito ele ser uma pessoa que pratica esporte e os médicos falaram que ele é um rapaz forte.