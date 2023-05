Após polêmica, show de Amado Batista vai acontecer em Rodrigues Alves

O deputado estadual, Nicolau Junior, esteve presente na Festa do Trabalhador, em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira (01). Antes da apresentação do cantor Evoney Fernandes, aproveitou a ocasião para comunicar que o show do cantor Amado Batista vai sim, acontecer em Rodrigues Alves (AC).

O show estava previsto para acontecer no dia 27 de abril, mas foi suspenso após polêmicas sobre o valor do contrato. O parlamentar disse que o evento acontecerá em julho.

“Eu quero dar uma notícia para vocês, hoje eu estive em Rodrigues Alves e acontecerá o aniversário da cidade. Nós e o governador nos comprometemos a ajudar e lá vai ter Amado Batista dia 27 de julho”, contou.

A prefeitura do município iria pagar R$ 310 mil pelo show do cantor. O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu investigação para apurar o caso. Diante das polêmicas e da repercussão do fato, o prefeito Jailson Amorim decidiu suspender o show.