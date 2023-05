Após receber tratamento de saúde, homem é imprensado por caminhonete e caminhão

O colono Raimundo Nonato Mendes de Souza, 45 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (24), no km 80 da rodovia AC-90, mais conhecida como Estrada da Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Raimundo Nonato estava voltando para a própria residência que ficam no Ramal do Manim, após passar uma semana em tratamento de saúde na zona urbana de Rio Branco.

Ao se aproximar do ramal de sua casa, Raimundo resolveu ir até um conhecido para dar um recado, porém, acabou sendo surpreendido por uma caminhonete do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre), que acabou colidindo contra a moto da vítima e imprensando o homem contra um caminhão.

No impacto, Raimundo acabou quebrando a perna esquerda e a bacia. O Samu foi acionado e, devido a dificuldade de comunicação no local, os socorristas foram informados que seriam duas vítimas e as ambulâncias 01 e 07 foram deslocadas para a ocorrência.

A vítima foi colocada no veículo do Deracre, que levou o homem até o km 50, onde o motorista a entregou para os paramédicos e, depois de avaliar a gravidade, a ambulância básica 07 encaminhou Raimundo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Nenhum veículo permaneceu no local nem houve registro do acidente no Batalhão de Trânsito.