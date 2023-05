Após término, Thomaz Costa expõe prints de conversa com Tati Zaqui

Thomaz Costa usou as redes sociais nesta quinta-feira (4/5) para compartilhar prints de conversas antigas com Tati Zaqui. A cantora confirmou o término com o influenciador nesta semana, mas o ex-A Fazenda parece não ter superado o fim do relacionamento.

Nas imagens é possível ver uma troca de mensagens romântica entre o, até então, ex-casal e uma chamada de vídeo entre eles. O relacionamento dos dois começou durante o reality rural da Record, no fim de 2022. Veja:

Após as publicações de Thomaz no Instagram, alguns seguidores suspeitaram de que o casal estaria namorando novamente. Vale lembrar que o relacionamento deles é marcado por várias idas e vindas, o que não seria uma surpresa.