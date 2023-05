Após tiroteio, homens são presos com armas, dinheiro e drogas no interior do Acre

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e o Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) realizaram operações em Brasiléia, no interior do Acre, na terça-feira (23), e conseguiram prender duas pessoas e apreender uma arma de fogo, drogas, dinheiro.

Segundo a polícia, as operações se deram após episódios de trocas de tiros e tentativas de homicídio no município que faz fronteira com a Bolívia.

Foram realizadas buscas pelo Bairro Ferreira Silva, onde a polícia tentou encontrar envolvidos no tiroteio. Os policiais chegaram em uma casa e viram várias pessoas correndo, e logo perceberam que na residência haviam vários tipos de cartuchos calibre 22 e 38, com estojos vazios no chão da cozinha. Na casa também foram encontrados uma touca ninja e um coldre para revólver, que foram apreendidos pelos polícias.

Nesta quarta-feira (24), os policiais foram informados que criminosos estavam armados e vendendo drogas no Bairro Leonardo Barbosa. Os policiais do Giro e do Gefron foram até o local e prenderam um jovem de 24 anos, que estava vendendo os entorpecentes. Em um quintal, os policiais encontraram 83 trouxinhas de cocaína escondidas, além de dinheiro brasileiro e boliviano, que seriam oriundos da venda de drogas.

Ainda segunda a polícia, o traficante alegou que tinha uma arma de fogo, porém, estava com o comparsa, também de 24 anos, que foi preso na invasão 28 de Maio, com a pistola modelo Taurus, calibre 7.65.

Além da arma, foram encontradas munições e cerca de 40 gramas de pasta base de cocaína. A dupla foi conduzida para a delegacia do município, para os devidos procedimentos.