Apóstolo de igreja no interior do Acre visita Israel: “Experiência sobrenatural”

Residindo em Sena Madureira há praticamente 23 anos, o apóstolo Goes, líder da igreja evangélica Ebenézer em Sena, realizou um sonho no mês de abril: visitar Israel, a cidade santa. Ele estava acompanhado de sua esposa Suely Nobre Goes.

Os líderes evangélicos de Sena Madureira estiveram em locais históricos: Monte Sinai, Nazaré, Mar da Galiléia, Monte das oliveiras e Jerusalém. “Foi um momento lindo, espetacular, uma experiência sobrenatural”, destacou o apóstolo.

Somente em Jerusalém, apóstolo Goes e sua esposa Suely ficaram três dias. “Levamos a bandeira da nossa igreja Ebenézer e também a bandeira de Sena Madureira, onde estivemos orando pela nossa cidade e que os ministérios venham ser unidos de verdade para que a paz, a segurança e a alegria no espírito santo possam reinar”, acrescentou.

Para realizar esse sonho de visitar Israel, ele conta que economizou durante três anos. “Nesse espaço de tempo, lembro-me que nem sandália pra gente era comprada. Economizamos mesmo e para a glória do senhor Jesus deu tudo certo. Quem tem fé e paciência chega lá. Somos os primeiros pastores de Sena Madureira a pisar em Israel para honra de Deus”, mencionou.

Em Jerusalém, o mesmo esteve no santo sepulcro: “Lá gravamos um vídeo – Ele não está aqui. Ele ressuscitou”, disse.

Por fim, o apóstolo Goes fez um agradecimento a todos e a algumas pessoas que o ajudaram durante a viagem como, por exemplo, o pastor Sebastião, do Quinari, pastor Lucas, de São Paulo e o irmão Edinaldo.

Em Sena Madureira, a igreja Ebenézer, liderada pelo apóstolo Goes, fica localizada na Avenida Brasil.