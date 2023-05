Artesã acreana ganha prêmio nacional em São Paulo

O acreano é competitivo por natureza e, quando desafiado, não costuma decepcionar sua torcida. Foi o que aconteceu no concurso nacional Artesão do Ano, criado há 15 anos pelo artesão, artista plástico e apresentador Marcelo Darghan, em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, 22, em São Paulo.

A artesã cruzeirense Laires Mendonça da Rocha, que participou do evento com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), foi anunciada como a vencedora do prêmio na categoria frufru, referente a tapetes feitos de retalhos franzidos.

A artesã relatou que, graças ao seu trabalho artesanal, conseguiu garantir uma renda familiar e que essa é a realidade de muitas pessoas. Laires agradeceu o apoio do governo do Acre, que possibilitou sua ida a São Paulo. “Pelas minhas condições, hoje eu não estaria aqui”, disse, ao receber o prêmio na capital paulista.

De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o setor do artesanato movimenta cerca de R$ 50 bilhões por ano no país. Para valorizar e incentivar profissionais que atuam na área, o Prêmio Artesão do Ano está em sua 16ª edição, contemplando 17 categorias.