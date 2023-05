Artur Oliveira define programação do Sena antes da estreia no Estadual

O Sena Madureira estreia no Campeonato Estadual Sub-20 na terça, 23, às 14h45, no Florestão, contra o Andirá e o técnico Artur Oliveira fechou a programação visando a reta final de treinamentos.

“Vamos trabalhar em dois períodos na sexta e o os atletas também estarão em campo no sábado e no domingo. Começar com vitória é fundamental para sequência do trabalho”, avaliou Artur Oliveira.

Grande investimento

A diretoria do Sena Madureira realizou um grande investimento para a disputa do Estadual. O zagueiro Marcelo, ex-Náuas, o volante Peteca, ex-Adesg, e o meia/atacante Alifi, ex-Rio Branco, são alguns dos atletas contratados para a disputa do torneio.

Vem na segunda

Artur Oliveira confirmou para segunda, 22, a chegada da delegação do Sena Madureira em Rio Branco. Segundo Artur Oliveira, o primeiro objetivo do Sena é uma vaga na semifinal

“O planejamento da nossa viagem também está fechado. Vamos na segunda no início da tarde para Rio Branco e quero concentração total”, explicou o treinador.