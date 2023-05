Duplas Ed e Léo, Nádia e Adelaide conquistam 1ª etapa do Circuito de Vôlei de Praia

Ed e Léo, no masculino, Nádia e Adelaide, no feminino, conquistaram nesse fim de semana na quadra da UFAC a 1ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia, na categoria adulto.

Na decisão do feminino, Nádia e Adelaide derrotaram Mauri e Erlane por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17.

Na final do masculino, Ed e Léo bateram Jeff e Victor por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 22/24 e 15/12.

Categoria Master

O título da categoria Master, no masculino, foi conquistado pela dupla PVH e Márcio. Eles venceram Evaldo e Wender Clay por 2 sets a 0, com parciais de 18/15 e 18/13.

Duplas do Sub 19

As duplas acreanas Letícia e Ana e Adrian e Bruno classificadas para disputa da 1ª etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 participaram da etapa na UFAC.

O objetivo do técnico Carlos Leopoldo foi aumentar o ritmo de jogo das duplas visando o torneio nacional, programado entre os dias 6 e 9 deste mês em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.