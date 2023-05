Assaltantes tentam invadir Upa do 2º Distrito e polícia é acionada

Dois criminosos tentaram invadir a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco e foram recebidos a tiros na madrugada desta quarta-feira (24), na Via Verde, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, dois bandidos pularam o muro da UPA pelos fundos e foram percebidos por um dos seguranças que estava próximo a um bebedouro tomando água. Depois, ao ver uma sombra próximo a um ônibus que estava estacionado no estacionamento que é reservado aos funcionários, o agente informou pelo rádio o outro plantonista que estava na parte da frente fazendo a segurança.

Rapidamente, os dois vigilantes fizeram um cerco e deram de cara com a dupla. Um dos criminosos estava estava com uma arma de fogo e outro com um facão. Os seguranças deram voz de parada, porém, os criminosos sairam correndo e ainda apontaram a arma para os seguranças, que tiveram que reagir e atiraram seis vezes, mas nenhum dos dois assaltantes foi ferido. A dupla conseguiu pular o muro e voltar pela área de mata de onde saíram.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionaram e fizeram diligência dentro da mata em

torno do Hospital de Amor e do Batalhão do Corpo de Bombeiro, que fica próximo a UPA, mas só foram encontradas várias sandálias, um terçado e um simulacro (arma de fogo de brinquedo), dando a entender que possivelmente mais pessoas estavam dando cobertura à ação criminosa.

Os vigilantes foram à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registraram o caso, por ter sido necessário haver disparos de arma de fogo. A Polícia Civil deve investigar o fato. A motivação da invasão pode ter sido para roubar as armas dos vigilantes.