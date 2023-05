O elenco da Assermurb faz um treinamento na tarde desta quarta (10), no Florestão, e fecha a preparação para a partida contra o Recanto da Criança. O confronto será no sábado (13), na Colina, em Manaus, no Amazonas, e quem vencer avança para a terceira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3.

Jaque volta

A atacante Jaque tem volta certa no duelo decisivo. A atleta não jogou o primeiro confronto, no Florestão, porque estava suspensa.

“A Jaque vai voltar e estamos avaliando algumas situações. Vamos para Manaus em busca da classificação”, comentou a diretora da Assermurb, Socorro Siqueira.

Embarque na quinta

A delegação da Assermurb viaja na quinta (11), para Manaus, e um treino leve será realizado na véspera da partida.