Assermurb recebe Recanto da Criança e tem missão difícil no Brasileiro A3

Assermurb e Recanto da Criança, do Amazonas, começam neste sábado (6), às 16 horas, no Florestão, a luta por uma vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. As amazonenses chegam para o confronto como favoritas.

Assermurb indefinida

A diretora/técnica Socorro Siqueira deixou para definir as titulares da Assermurb somente no vestiário do Florestão. A lateral esquerda Milena é dúvida e a atacante Jaque, suspensa, não joga.

“Estamos avaliando para saber quais são as melhores opções. É um jogo onde não podemos errar”, avaliou Socorro Siqueira.

Recanto da Criança

O Recanto da Criança é o atual campeão amazonense e chega na segunda fase depois de ter feito 7 a 0 diante do Tarumã, do Amazonas, no placar agregado. A meia/atacante Myli é um dos destaques da equipe.

Fábio no apito

Fábio Santos será o árbitro de Assermurb e Recanto da Criança. Ele terá como auxiliares Verônica Severino e Antônio Neilson.