A Assermurb venceu o Real Sociedade por 3 a 1 nesta quarta, 24, no Florestão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17, no feminino, com 4 pontos. O Real Sociedade é vice-líder com 3.

Próxima partida

Depois da derrota, o Real Sociedade estará em campo na próxima quarta, 31, no Florestão, para jogar contra o São Francisco, principal favorito à conquista do título.