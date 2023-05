Assermurb viaja para decisão em Manaus com time indefinido

O elenco da Assermurb viaja na noite desta quinta, 11, para Manaus, no Amazonas, e no sábado, 13, às 15 horas (hora Acre), no estádio da Colina, enfrenta o Recanto da Criança por uma vaga na 3ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. As duas equipes empataram por 0 a 0, no Florestão, e quem vencer avança na competição.

Titulares indefinidas

O elenco da Assermurb fechou a preparação na tarde dessa quarta, 10, no campo B da Federação de Futebol, e a comissão técnica não definiu as titulares. A volante Nenê e a atacante Jaque são mais duas opções para o duelo decisivo.

Treina em Manaus

A diretora da Assermurb, Socorro Siqueira, confirmou um treino leve nesta sexta, 12, em Manaus. Contudo, o local do trabalho será definido somente após a chegada na capital amazonense.