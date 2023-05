Assinatura da ordem de serviço para obras na BR-364 acontece na próxima terça

Na manhã desta sexta-feira (26), o ministro interino dos transportes, George Santoro, garantiu ao governador Gladson Cameli que a assinatura da ordem de serviço para as obras recuperação da BR-364, no Acre, acontece na próxima terça-feira (30).

Gladson deve participar de uma videoconferência na terça-feira, com o ministro, para a realização da assinatura. As obras serão executadas no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A licitação da reconstrução deve ser realizada no inverno deste ano, e a previsão é que as obras tenham início no começo do verão de 2024. Cameli enfatizou a importância da reconstrução da BR-364:

“A garantia de trafegabilidade e obras de qualidade na BR-364 para mim é causa de vida. Infelizmente a estrada passou por muitos problemas nos últimos anos, mas nunca deixei de lutar para que o governo federal retomasse as obras, e hoje recebi a boa notícia do ministro interino Santoro, da assinatura das obras emergenciais de manutenção dos trechos mais críticos já neste verão”, destaca o governador.

Gladson relembrou, ainda, os problemas enfrentados nos últimos dois anos, envolvendo o estado crítico da rodovia. Ele destaca que, infelizmente, a estrada foi totalmente abandonada, com a maioria dos trechos descobertos por contratos e está há mais de um ano sem qualquer investimento na manutenção, o que gerou uma degradação acentuada na via.

Nos últimos cinco meses, o Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), já conseguiu cobrir toda a extensão da rodovia no Acre com contratos e as duas ordens de serviços para os últimos lotes já estão prontas para a assinatura, que acontece na próxima terça-feira.