Grupo realiza oficina para alfabetização de autistas voltada para mães

O grupo mãepeutas do Acre promove mais uma oficina voltada para mães de crianças com Transtornos do Espectro Autista (TEA). A oficina traz a psicopedagoga especialista em TEA e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Mayara Cristina Nogueira.

Mayara, que também é mãe de autista, vai ajudar com várias ideias e como usar os materiais que tiverem em casa para produzir atividades que ajudarão as crianças. A oficina acontece neste sábado (27), às 15h, na sala da Associação Família Azul, na Rua Omar Sabino, 649, Estação Experimental. O evento é gratuito e voltado para mães de crianças com autismo.

As inscrições serão feitas no local e haverá certificado de extensão.