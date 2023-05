Atriz de ‘Chiquititas’ tenta ajeitar biquíni e volume escapa: “Dá o zoom”

Cinthia Cruz mostrou que cresceu e apareceu em seu Instagram oficial com uma foto pra lá de ousada. Nas imagens, a atriz foi fotografada com um decote generoso que realça o volume inesperado de seus seios.

O biquíni branco estava bem apertado e Cinthia precisou, inclusive, ajeitar o volume que estava saindo da peça pequena. Na parte debaixo, a artista abusou da sensualidade ao escolher sua menor saia com uma fenda lateral que deixa a parte mais íntima de sua perna à mostra.

Nos comentários, os seguidores aproveitaram as fotos ousadas e comentaram: “Meu Deus que moça mais bonita e linda que eu já vi na minha vida”. Já outro ainda completou: “Orgulho da mulherzona que você se tornou”.

Cinthia Cruz e Melody protagonizam briga na internet

No final do ano passado, Melody e Cinthia Cruz protagonizaram uma briga daquelas nas redes sociais. Isso porque as duas teriam criado uma situação desconfortável durante a gravação de um programa do SBT.

A equipe da atriz confirmou para Léo Dias a informação e afirmou que “na mesma gravação, ocorrida há um mês, tudo ficou resolvido entre elas”. Melody era, na verdade, convidada da atração apresentada por Cinthia Cruz.