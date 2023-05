Aumento peniano vira moda entre famosos; Conheça a técnica ‘overpants’

O influencer e modelo fitness, Kelvin Rodrigues, de 31 anos, é o mais novo famoso que fez o método “overpants”, o aumento peniano sem cirurgias desenvolvido pelo biomédico Vitor Mello. Sucesso nas plataformas de conteúdos adultos, o digital influencer passou pelo procedimento para chamar ainda mais atenção em suas postagens nas redes sociais.

De acordo com Kelvin, o procedimento aumentou a sua autoestima: “Antes do procedimento tinha um pouco de receio, pois meu pênis não era tão grande e isso me incomodava muito. Após a técnica estou extremamente satisfeito”.

Agora é a vez deles

13 centímetros: esse é o tamanho médio do pênis ereto, segundo estudos e especialistas. Um órgão menor que 7 centímetros em ereção é considerado micropênis. O método “overpants”, criado pelo biomédico Vitor Mello é uma harmonização íntima masculina, que aumenta o órgão, aproximadamente, entre 1 a 2 cm de comprimento, e de 3 a 5 cm de espessura.

Em entrevista o biomédico nos falou sobre a alta demanda: “Esse aumento pela procura de procedimentos íntimos se deve a satisfação com a própria imagem, autoestima e segurança, sendo esta última informação baseada em estudos que afirmam que homens mais satisfeitos com a aparência do seu órgão sexual, se sentem mais confiantes, e isso acaba refletindo no dia a dia como um todo, afetando também na auto estima”, explica o biomédico.

Conforme Vitor Mello, especialista em estética masculina, que patenteou o método “overpants”, a técnica “visa promover um relaxamento da musculatura, evitando que o pênis se contraia, gerando um ganho em estado flácido (quando não ereto), em comprimento, quando se usa uma das técnicas.

Quando perguntado sobre aumentar o diâmetro do pênis, deixando-o mais grosso, o biomédico explica que o método vai além dos métodos de aumento peniano comum usando combinações exclusivas.