Bancada do Acre dá seis votos a favor da MP dos Ministérios

A bancada acreana composta por oito deputados federais deram na noite desta quarta-feira (31) seis votos favoráveis a Medida Provisória (MP) que estabeleceu a estrutura atual de 37 ministérios do governo Lula. Foram 337 votos a favor e 125 votos contra (veja na lista abaixo como cada um votou).

Votaram a favor: Antônia Lúcia (Republicanos), Meire Serafim, Coronel Ulysses, Eduardo Velloso, ambos do União Brasil, Socorro Neri e Zezinho Barbary (PP). Votaram contra: Roberto Duarte e Gerlen Diniz.

A tramitação da MP dos ministérios em comissão mista foi marcada por derrotas para o governo. O relator do texto e líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), fez uma série de alterações que esvaziam atribuições dos ministérios do Meio Ambiente e Povos Indígenas.

Depois de cogitar articular barrar as mudanças no relatório, o governo cedeu à estrutura proposta pelo relator, que atende pedidos do chamado Centrão e da bancada ruralista.

As medidas provisórias são normas editadas pelo presidente da República e têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, caso não sejam aprovadas pelo Congresso em até 120 dias, perdem a validade.

O Senado ainda precisa analisar o texto até quinta-feira (1º). Caso contrário, o governo terá que voltar para a estrutura administrativa da gestão de Jair Bolsonaro, com ministérios a menos.