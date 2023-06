Bandidos invadem casa, fazem família refém e trocam tiros com a polícia

Na madrugada desta quarta-feira (31), uma família foi feita refém quando um grupo de cinco homens armados invadiu a residência, localizada no Centro de Plácido de Castro, no município do interior do Acre.

Os alvos foram a médica Sandra Ferreira e sua família passou por momentos tensos sob ameaças de morte. Dois dos homens pegaram a chave de uma caminhonete Fiat Touro vermelha, colocaram TVs, celulares, notebooks e outros objetos e fugiram pela Rodovia AC-40.

Outros três ficaram com a família e foram surpreendidos pela Polícia Militar. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi preso. Os dois que estavam com a caminhonete foram abordados e presos em Senador Guiomard, e tudo que havia sido roubado, recuperado.

Tudo começou quando eles arrombaram uma das portas da casa por volta de 4h da manhã e foram direto para o quarto da filha da médica, que acordou com armas apontadas em sua direção. Em seguida, foram até o quarto de Sandra e do marido, que também foram feitos reféns. Após a abordagem violenta, foi que pegaram a chave do carro da família e fugiram levando outros objetos.

Nesse intervalo, vizinhos desconfiaram que algo de anormal estava ocorrendo e acionaram a polícia, que agiu rapidamente. A guarnição foi recebida a tiros. Um dos assaltantes tentou fugir pelo telhado, quando uma das vigas de sustentação cedeu e ele caiu, ficando lesionado e sendo preso. Os dois restantes conseguiram escapar.

Os dois homens que haviam fugido com o carro tentavam passar por uma barreira policial, quando foram abordados e presos em flagrante. Os três presos foram autuados em flagrante na Delegacia Geral de Polícia de Plácido de Castro e devem passar por audiência de custódia no fórum local.