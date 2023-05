Bar Zé do Branco inaugura novo espaço neste sábado; confira a programação

O conhecido bar Zé do Branco, localizado no bairro da Base, em Rio Branco, inaugura seu novo espaço no próximo sábado (27). O estabelecimento estava fechado desde o início de abril, quando sofreu um desbarrancamento após vazante do Rio Acre e teve parte de sua estrutura destruída.

A reabertura acontece a partir das 10h30, agora em novo espaço, localizado na Rua Barbosa Lima, 355, próximo ao antigo espaço. Além de um cardápio tradicional, para almoço, a partir das 15h haverá, ainda, a apresentação atrações musicais tocando pagode ao vivo.

Em suas redes sociais, o proprietário do Zé do Branco agradeceu a todos que ajudaram na reconstrução do estabelecimento. “O espaço agora está bom, queremos receber o povo acreano aqui, com muita gratidão e amor. Agradeço a todos que nos ajudaram”, diz.

No dia 14 de abril, o local que estava fechado e iria reinaugurar em breve, após ter sido atingido pela alagação do Rio Acre, teve sua parte externa totalmente destruída após uma erosão de terra.

Nas redes sociais, os proprietários mostraram o estado em que ficou o estabelecimento após o acontecimento. Foi então iniciada uma campanha solidária em prol da reconstrução do espaço.