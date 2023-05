Ele lembrou ainda a pouca chance de sobrevivência e elogiou o apoio da esposa, Gisele Melo. “Gisele ficou comigo nos momentos mais difíceis da minha vida: quando tive um câncer e já estava ali com quase todo o corpo partindo, porque só tinha 5% de chance de viver, Gisele nunca saiu do meu lado.”

Beto relatou que a mulher de 26 anos, que era uma grande fã do cantor e acabou se casando com ele, dormiu no hospital por dois anos e acompanhou as cirurgias e sessões de quimioterapia dele. “A gente vê quem está do lado da gente é nas horas de dificuldade e doenças”, garantiu.