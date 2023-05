Beyoncé e Jay-Z compram mansão mais cara da Califórnia avaliada em um bilhão de reais

Beyoncé e Jay-Z estão de casa nova. Nesta sexta-feira (19), foi divulgado que o casal comprou uma mansão avaliada em US$ 200 milhões, o equivalente a um bilhão de reais. A gigantesca residência na Califórnia é o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos, segundo o TMZ.

A mansão foi projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, e possui 30 mil metros quadrados. Ela é localizada em um penhasco em Malibu, com vista privilegiada para o Oceano Pacífico, na área de Paradise Cove, também conhecida como Billionaires Row.

Essa é a segunda mansão do casal em Los Angeles. Em 2017, eles investiram em uma residência em Bel-Air por US$ 88 milhões, mas depois das reformas feitas pela família, o local passou do valor de US$ 100 milhões.