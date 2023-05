Bianca Andrade manda recado para Viih Tube após revelação que serão vizinhas

A influenciadora digital e empresária, Bianca Andrade, resolveu tirar um tempinho na sua rotina para mandar mensagem para a ex-BBB Viih Tube, respondendo um storie e citação da loira no Instagram. Acontece que a influencer que teve a filha recentemente contou aos seguidores que em breve será vizinha de Boca Rosa, pois se mudará para uma mansão com o marido, o também ex-BBB, Eliezer.

Gravando um vídeo sobre o assunto, Viih disparou: “Vocês não sabem estávamos conversando dias atrás, e vocês acreditam que a casa que ela comprou é no mesmo condomínio que o meu? Vizinha mesmo, vizinha real, gente! Claro que a minha casa não é a mesma que a dela, a dela é de um luxo de outro nível. Bianca, muito ansiosa pra viver roles de mamães com os nenens” contou.

Depois do momento viralizar, foi a vez de Bianca responder a amiga, compartilhando a mensagem na tarde desta quarta-feira (03), comentando: “Você não tem noção da minha facilidade em saber que nossos filhos vão crescer juntinhos, Viih!!! Conte comigo pra tudo e tô muito orgulhosa de tudo que vocês esta expondo sobre a maternidade real!”, pontuou a famosa.

Bianca Andrade rebate críticas

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, gravou uma série de stories na tarde da última terça-feira (02), abrindo o jogo e se explicando sobre algumas polêmicas de sua nova moradia. Horas depois da famosa divulgar sua mansão, que custou cerca de R$ 18 milhões, circulou na web rumores de que no imóvel teria tubarões, dentro de um aquário na sala.

Com os comentários em alta, a morena explicou o assunto. “Não tem tubarões na minha casa tá gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não têm tubarões na minha casa!”, iniciou a influenciadora digital.

“Eu já entrei os tubarões já estavam num lugar melhor com profissionais num aquário que pudesse cuidar deles”, afirmou. Vale lembrar que a luxuosa mansão de Bianca fica na região da Granja Viana, na Zona Oeste da Grande São Paulo, com o imóvel já sendo conhecido pelo público por conta do influencer digital Casimiro, que mostrou os bastidores do local recentemente na web, detalhando que ela possui um aquário para tubarões em um dos seus espaços.