Bittar afirma que R$ 91 milhões anunciado por Flávio Dino para Segurança Pública do Acre foi destinado por Bolsonaro

O senador Márcio Bittar (União Brasil) usou a Tribuna do Senado Federal nesta quarta-feira (24) para tecer críticas ao anúncio realizado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que em visita no Acre, na semana passada, anunciou a liberação de R$ 91 milhões para a segurança pública do Estado.

Na Tribuna, Bittar afirmou que o montante de R$ 91 milhões anunciado por Flávio Dino, que estão na conta do governo do Acre, são frutos de um repasse do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e não do governo Lula.

Em seguida, Bittar ironizou a ajuda de Dino ao Acre e aproveitou para dizer que esse valor anunciado pelo ministro seja apenas a primeira parcela, já que o governo da esquerda não repassou nenhum centavo para a segurança pública do Acre até o momento.

“Os R$ 91 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública que está na conta do governo do Acre é fruto de repasse do governo do presidente Bolsonaro. Espero que os R$ 91 milhões que o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou sejam referentes à primeira parcela, do fundo, que o atual governo deve fazer ao Acre. Até agora, o governo da esquerda não repassou nenhum centavo para a segurança pública do Acre”,afirmou.