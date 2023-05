Bittar diz que seu adversário é o atual Governo e que vai cuidar de eleições municipais

Em visita institucional à Câmara de Rio Branco, nesta quinta-feira (25), o senador Márcio Bittar (União Brasil) voltou a dizer que o ministro Flávio Dino não deixou recursos para o Acre em sua recente vinda ao estado, disse também que seu adversário é o atual governo federal e que vai cuidar das eleições municipais.

“Foi publicado e a comitiva do ministro fez questão de dizer ou deixar entender que ele estava deixando R$91 milhões pro Estado e ainda pediu pra ser gasto. Eu fui fazer uma pesquisa e vi que na verdade ele não deixou nenhum centavo aqui. Esses recursos são ainda do governo Bolsonaro que não foram gastos e estão na conta do Estado. Então não é de agora. No governo que ele faz parte, o fundo nacional tem R$ 2 bilhões e espero que na gestão dele agora venha esses R$ 91 milhões porque nessa viagem ele veio e voltou e não deixou nada”, disse.

Bittar disse ainda que seu atual adversário é o governo federal. “Eu sou oposição a esse governo, mas vou continuar lutando por recursos pro nosso estado e quero dividir uma preocupção com vocês vereadores sobre as emendas parlamentares”.

Ainda em sua fala inicial, Bittar ressaltou a importância do trabalho dos vereadores. “A Câmara pode discutir com o prefeito o que a bancada federal pode alocar para a cidade, vocês que conhecem a realidade. A campanha pra vereador é a mais complicada, então, chegar aqui é uma tarefa dificílima. Vocês estão de parabéns e eu vou continuar cuidando das eleições municipais”, avisou.

Antes de concluir, Bittar comentou a situação de Jorge Viana na Apex. “Ele não foge a regra da esquerda que se acha superior a tudo. Imagina se fosse eu nomeado pra Apex no governo Bolsonaro, sem saber falar inglês? Então, eles têm essa prática de mudar as regras quando são beneficiados. Lembram quando da aposentadoria dos ex-governadores que ele mudou a lei quando percebeu que viria a se beneficiar dela?”, indagou.

Depois, o presidente da Câmara, vereador Raimundo Nenem (PSB) deu cumprimentou o senador. “Seja sempre bem-vindo. Esta Casa está sempre de portas abertas para recebê-lo”, enfatizou.