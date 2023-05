Bittar visita ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres e repudia prisão: “Inaceitável”

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acatar o pedido de 48 senadores da República, o senador Márcio Bittar (UB), anunciou nas redes sociais neste sábado (6), que fez uma visita ao ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, preso em Brasília, acusado de orquestrar os ataques antidemocráticos no dia 08 de janeiro.

Além de Márcio, neste sábado, outros três senadores visitaram Torres na prisão: o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), Eduardo Gomes (PL-TO), Jorge Seiff (PL-SC) e Magno Malta (PL-ES).

Nas redes sociais, ao lado de Marinho, Márcio disse que a situação da prisão de Torres é inaceitável.

“Conseguimos finalmente visitar o nosso ex-ministro, que a nosso ver, completando quase quatro meses de prisão, não se justifica. O Brasil não pode continuar assistindo passivamente pessoas que já cumprem pena sem serem julgados e condenadas”, disse Bittar.

O ministro Alexandre de Moraes também autorizou a visita dos seguintes senadores:

Rogério Marinho

Styvenson Valentim

Oriovisto Guimarães

Tereza Cristina

Luiz Carlos Heinze

Zequinha Marinho

Izalci Lucas

Rodrigo Cunha

Jaime Bagattoli

Carlos Viana

Cleitinho

Laércio Oliveira

Ciro Nogueira

Esperidião Amin

Eduardo Gomes

Carlos Portinho

Plínio Valério

Chico Rodrigues,

Jayme Campos

Magno Malta

Damares Alves

Hamilton Mourão

Efraim Filho

Eduardo Girão

Alan Rick

Professora Dorinha Seabra

Wellington Fagundes

Astronauta Marcos Pontes

Jorge Seif

Mecias De Jesus

Hiran Gonçalves

Vanderlan Cardoso

Lucas Barreto

Wilder Morais

Márcio Bittar

Sérgio Moro

Dr. Samuel Araújo

Irajá