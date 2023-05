Bocalom anuncia novo processo seletivo com mais de 220 vagas; salário chega a R$ 7 mil

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) anunciará nesta quarta-feira, (17), a realização de processo seletivo para os quadros da companhia de Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Segundo informações da Comunicação da Prefeitura de Rio Branco (PMRB), serão ofertadas 227 cargos de ampla concorrência e 10 para PCD, nos níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior com salários entre R$ 2.300 a R$ 7.100. Na ocasião, o presidente do Saerb, Enoque Pereira, falará sobre a situação do abastecimento de água em Rio Branco.

O processo seletivo do Saerb acontece após o Município de Rio Branco remunicipalizar o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco que estava nas mãos do antigo Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa). A remunicipalização dos serviços foi bandeira de campanha do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em 2020.