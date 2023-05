Bocalom diz que é candidato à reeleição e só sai do Progressistas se for expulso

Ao contrário do que especula-se sobre o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sair do Progressistas, caso deseje candidatar-se à reeleição no próximo ano, o chefe do Executivo Municipal mantém sua posição de permanecer no partido, reafirma que é candidato à reeleição e declara que só sai do partido se for expulso.

“Só saio do PP se me expulsarem. Sou candidato à reeleição e quero ser pelo meu partido”, declarou na manhã desta sexta-feira (19) ao ContilNet.

Bocalom disse que está tranquilo ao ser questionado sobre como fica sua situação no partido diante da atual conjuntura com outros nomes pretendendo disputar com ele a candidatura a prefeito de Rio Branco, a exemplo do secretário de governo, Alysson Bestene.

“Tem espaço para todo mundo no partido, mas acho que não é hora de falar de eleição. O momento agora é para a gente trabalhar e fazer partido”, pontuou.

Indagado sobre como pretende lidar com a nova direção municipal, que terá a deputada federal Socorro Neri como presidente, Bocalom também relevou.

“Sou democrático e não tenho problema nenhum com quem quer que seja que vai assumir a direção do PP. Temos que fazer partido de forma democrática e tem espaço para todos. Sou da época da Arena, dei uma volta por outros partidos, mas voltei para casa”, finalizou.