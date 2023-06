Bocalom lança programa de tecnologia pedagógica que é aplicado em 20 países diferentes

Realizado nesta terça-feira (30), um projeto em parceria da Secretaria da Educação de Rio Branco com o Programa MenteInovadora, da Mind Lab. A parceria visa capacitar 287 professores para levar jogos de raciocínio para o dia a dia de 28 escolas da capital. Isso significa que estudantes atendidos pela rede municipal de ensino contarão com jogos de raciocínio para melhorar ainda mais a aprendizagem.

A empresa Mind Lab é referência nacional no desenvolvimento de tecnologias de impacto social e pioneira em metodologias focadas na aprendizagem socioemocional.

O objetivo é atender 8.615 alunos da rede pública, matriculados em 28 escolas de Rio Branco.

Inicialmente, o público alvo é um grupo de 287 professores, que está sendo capacitado para incluir a metodologia no dia a dia escolar. Esta abordagem parte de um tripé composto por jogos de raciocínio, métodos e o professor como mediador, e propõe um currículo organizado em atividades projetadas para desenvolver habilidades cognitivas, emocionais, éticas e sociais.

Em Rio Branco, serão contemplados alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental II. Para apresentar a iniciativa à comunidade escolar, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação realizaram um evento nesta terça-feira com a presença do prefeito Tião Bocalom, e da secretária de Educação Nabiha Bestene.

A programação contou com palestra “Os Desafios da Aprendizagem e as Competências Socioemocionais”, ministrada pelo renomado especialista na área da educação, catedrático da USP de Ribeirão Preto e conselheiro da Mind Lab, professor Mozart Ramos Neves.

O evento permitiu a apresentação da metodologia Mind Lab, especialmente aos pais dos alunos, e interação com os materiais desenvolvidos para apoiar o Programa MenteInovadora, como livros e jogos de tabuleiro.

Através do Programa MenteInovadora, a Mind Lab disponibiliza conteúdos alinhados com a nova BNCC- Base Nacional Comum Curricular, que possibilitam mudanças na prática pedagógica e auxiliam na aprendizagem integral dos alunos de forma colaborativa.

Os jogos de raciocínio funcionam como recursos pedagógicos que simulam situações do cotidiano. Associados a reflexões provocadas pelos professores e métodos de organização do pensamento, promovem o desenvolvimento das funções socioemocionais e cognitivas dos alunos, que os ajudem a construir seu autoconhecimento e o autocontrole. E contribuem para o processo de aquisição de habilidades para reconhecer e gerenciar emoções, desenvolver cuidado e preocupação com os outros, tomar decisões responsáveis, estabelecer relacionamentos positivos e lidar com situações desafiadoras de forma eficaz.

Vários estudos mostraram que o estímulo à aprendizagem socioemocional pode ter impactos positivos no desempenho acadêmico dos alunos, aumentando suas chances de sucesso na escola e mais tarde na vida.

Aplicado em sua maioria em escolas da rede pública e instituições privadas espalhadas em 17 estados brasileiros, o Programa MenteInovadora da Mind Lab contribui para a melhora nos índices de educação e de qualidade de vida das cidades em que atua por meio de um trabalho voltado à recomposição das aprendizagens de alunos atendidos da creche ao ensino adulto (EJA).

A Mind Lab trabalha com cerca de 50 jogos de raciocínio para o contexto brasileiro. O currículo é estruturado progressivamente por semestre para desenvolver habilidades específicas nos alunos de acordo com sua faixa etária e necessidades de desenvolvimento.

Os professores recebem manuais que explicam e estruturam cada lição em detalhes para apoiar o desenvolvimento do conjunto de competências do currículo para o respectivo ano.

Todos os conteúdos disponibilizados pelo Programa MenteInovadora são alinhados com a BNCC- Base Nacional Comum Curricular, que agregam à prática pedagógica e auxiliam na aprendizagem dos alunos. A BNCC normatiza as aprendizagens essenciais de modo a terem assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Reforçando, desta forma, a preocupação com o desenvolvimento integral dos indivíduos.

Conheça mais sobre o programa

A Mind Lab é uma tecnologia que visa mudar a realidade socioeconômica e educacional do Brasil, fomentando um ecossistema comunitário e criando sinergia entre projetos que impactam mais de 15 milhões de pessoas, reduzindo desigualdades educacionais e tirando pessoas da linha da pobreza.

O Programa MenteInovadora já impactou a vida de 7,3 milhões de pessoas com uma metodologia própria que atua na jornada educacional, cognitiva e socioemocional, sobretudo da rede pública de ensino, visando ainda reduzir as desigualdades na educação.

Atualmente atua junto a redes públicas e instituições privadas dos Estados de Alagoas, Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.