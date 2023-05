Bocalom participa de comemoração do 9º aniversário da Cidade do Povo

Em alusão ao mês das mães e a comemoração do 9º aniversário da Cidade do Povo, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, através de um convite da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) participa de um evento, realizado pelo programa Acre Pela Vida. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) também participa da ação.

Visando atender a comunidade do Estado, o evento aconteceu na manhã deste sábado (27), no Centro Comunitário da Cidade do Povo. O evento, que teve início às 8h, tinha com o objetivo prestar serviços à comunidade em geral, comemorar os nove anos do bairro e homenagear as mamães do local em razão do mês das mães, comemorado no segundo domingo de maio.

O evento oferecia à comunidade muitos serviços e atividades como, assistência jurídica, assistência social, além de apresentações artísticas, música ao vivo, sorteios, exposição de equipamentos usados pelas forças de segurança pública e torneio de futebol e vôlei entre os jovens do bairro.