Bombons envenenados: filho comeu e cuspiu “bolinhas de chocolate”

De acordo com a apuração, Lindaci já havia sido casada e, desse matrimônio, teve dois filhos, hoje adolescentes. Depois, ela se relacionou com Mario, com quem ficou por quatro anos. O ex-casal manteve contato após o fim do namoro. A relação com o pai dos filhos também era cordial.

Depois do término com Lindaci, Mario iniciou um “relacionamento conturbado” com Susane, que durou dois anos, “entre idas e vindas”. Susane chegou a denunciá-lo pela Lei Maria da Penha, e, segundo a polícia, atualmente, Mario está preso.

Contudo, aponta a investigação, Susane tinha ciúmes e acreditava que Mario e Lindaci estavam tendo um caso – o que não foi confirmado pela polícia. “Susane sempre desconfiou que Mario Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, explicou a 20ª DP.

Ameaças