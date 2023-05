Boneca “Annabelle” do Reino Unido é flagrada se mexendo sozinha; veja

Uma boneca chamada Grace -conhecida como a “Annabelle” do Reino Unido- foi flagrada se mexendo sozinha dentro de uma caixa, onde fica mantida acorrentada, por uma câmera de segurança de uma das salas do Ye Olde Kings Head, localizado na cidade de Chester e considerado um dos hotéis mais assombrados da Inglaterra.

No vídeo, que está viralizando em diversos perfis no TikTok, é possível ver o momento exato em que ela se movimenta. De acordo com o jornal britânico The Mirror, a propriedade em que ela está localizada, que é datada do século 17, é conhecida por histórias paranormais e de assombrações, como avistamento de fantasmas e cadeiras se mexendo, além de uma coleção de objetos supostamente amaldiçoado e assombrados que foram doados ao longo dos anos.

Segundo a publicação, o investigador paranormal residente Danny Moss explica que Grace é guardada na caixa de proteção para evitar “mãos e olhos curiosos e indiscretos”. De acordo com ele, alguns visitantes já se sentiram atraídos a abrir a caixa, como se algo os chamasse.

Sob vigilância 24 horas por dia, o brinquedo seria tão assombrado, que apenas investigadores paranormais experientes podem entrar na sala na qual ele se encontra. Além disso, o quarto se mantém trancado e o público não tem acesso ao andar de cima durante o dia.

“Eu vi a boneca produzir algumas das melhores evidências no campo paranormal, mas agora capturá-la em movimento na câmera é um momento especial. Sempre haverá ceticismo quando se trata do paranormal, e com razão, mas quando você captura algo assim, as pessoas precisam aceitar a possibilidade de que realmente existem coisas que não podemos entender. A maneira como o item se move desafia a gravidade e é isso que torna essa filmagem tão atraente”, diz Moss ao The Mirror.

Assista abaixo ao momento em que a boneca Grace se mexe sozinha dentro da caixa trancada por correntes.