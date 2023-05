Brenner e Ker deixam São Francisco e decidem novo rumo

O zagueiro Brenner e o volante Ker não jogam mais pelo São Francisco na sequência da temporada de 2023. Os dois atletas deixaram o time Católico e acertaram com Santana, no Amapá.

“Contava com os dois atletas para a partida do fim de semana em Marabá e agora mudou tudo. A situação é bem complicada neste início de Brasileiro no São Francisco”, desabafou o técnico Zé Marco.

Pelada na véspera

Nos bastidores do São Francisco comenta-se a respeito da falta de profissionalismo de alguns atletas. Jogadores relacionados para o duelo contra a Tuno Luso no último domingo, no Florestão, teriam atuando no futebol amador na véspera do confronto.

Chegam para jogar

Brenner e Ker devem fazer as estreias no Santana na partida contra o Macapá, programada para sexta, 26, às 18 horas (hora Acre), no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, pela 3ª rodada do Campeonato Estadual.

“Conto com o Brenner e o Ker para o jogo de sexta. Teremos uma equipe mais encaixada para o jogo de sexta e o objetivo é conquistar a primeira vitória”, comentou o técnico Erismeu Silva.