Bundle de The Sims 4 está gratuito para PC

O bundle Vida em Ousadia de The Sims 4 está de graça na Epic Games Store. A oferta vai até a próxima quinta-feira (18), ao meio-dia.

O bundle conta com as expansões Aventuras na Selva, Festa Luxuosa Coleção de Objetos e Kit Moda Street.

Para adquirir e incrementar o simulador social da EA, basta acessar a página do bundle, clicar no botão de compra e finalizar o pedido. As expansões ficarão salvas na sua conta.

Vale lembrar que, desde outubro de 2022, The Sims 4 se tornou um jogo free-to-play — gratuito para jogar. Contudo, as expansões continuaram pagas.

O jogo foi originalmente lançado em 2014.