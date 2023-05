Buscando fortalecer relações, Fundhacre apresenta avanços na saúde à deputados estaduais

Nesta quarta-feira (3), o superintendente da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) João Paulo Silva, recebeu deputados estaduais na sede da unidade de saúde.

Buscando fortalecer as relações institucionais, durante o encontro, além de apresentar o balancete do mutirão de cirurgia que desde julho de 2022 até maio deste ano, já realizou cerca de 2.056 procedimentos cirúrgicos, também destacou o importância de descentralizar as ações em saúde que são realizadas pela instituição, como o Programa Fundhacre na Comunidade que já realizou mais de 6 edições desde a criação em 2021, ação que o superintendente também pediu apoio aos parlamentares para torná-lo um programa governamental.

João Paulo ressalta a importância dos parlamentares acompanharem de perto os avanços na saúde. “Os deputados tiveram um breve conhecimento do que vem ocorrendo no hospital, são avanços significativos em prol da população do estado, como por exemplo, o mutirão de cirurgias no qual já passamos de 2 mil procedimentos realizados. O apoio do parlamento é fundamental para que possamos seguir com uma construção conjunta para o fortalecimento dos serviços em saúde” destaca.

Estiveram presentes os deputados Pablo Bregense, Clodoaldo Rodrigues, Gene Diniz, Marcos Cavalcante, Afonso Fernandes, Whendy Lima e Tanízio Sá.