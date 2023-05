Caça-risadas: show de stand-up comedy acontece em Rio Branco; veja como adquirir ingressos

Nesta quinta-feira (25), a partir das 20h, acontece mais uma apresentação do Caça-risadas, stand-up comedy produzido por acreanos. Nesta edição, apresentam Geovani Calegário, Rafael Barbosa e outros convidados.

O evento acontece na Confraria Gastrobar e está com ingressos à venda através da plataforma Sympla, para compras no cartão de crédito e, para compras no pix, basta entrar em contato com o telefone (68) 99908-0985.

Calegário disse ao ContilNet que está inserindo textos novos e se preparando para o especial que acontece no final do ano. “Estamos aumentando nossa cena de stand-up na cidade, estamos voltando de Porto Velho agora que fizemos um show lá e estamos fazendo esse show aqui, especialmente para os acreanos. Esperamos todos lá”, disse.

